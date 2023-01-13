‘Düşük zamlar vatandaşın satın alma gücünü düşürdü’

M.BURAK YALÇIN

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, emekliler ve sabit gelirli çalışanların maaşlarına yapılan düşük zamların vatandaşların satın alma gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü söyledi.

Gelir yetersizliği, mal ve hizmetlerdeki yükselen fiyatlar sebebiyle vatandaşların yüksek bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya kaldığını belirten Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, “Çalışanların ve emeklilerin maaşlarının hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünü kaybetti. Yaşanan yüksek enflasyona karşın başta emekliler ve sabit gelirli çalışanların maaşlarına yapılan düşük zamlar vatandaşlarımızın satın alma gücünü ciddi şekilde düşürmüştür” dedi.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başta konut fiyatlarının yükselmesi, arkasından konut kira fiyatlarını da yükseltmiş, vatandaşlarımız kira bedellerini ödemekte zorlanır hale gelmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde ortalama konut kiraları üç bin lira civarına gelmiştir. Konut fiyatlarının ve kiraların yükselmesindeki en büyük etken yabancılara ülkemizde satın aldıkları konut karşılığında vatandaşlık hakkının kazanmasıdır. Başta büyük kentler olmak pek çok şehrimizde yabancı uyruklu bireylere konut satışı özellikle orta ve düşük gelir sahibi vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını adeta imkânsız hale getirmiş, gelire göre çok daha fazla bir oranda artan konut kiraları da ödenemez hale getirmiştir. %25’lik kira artış oranı fiili olarak uygulanamaz haldedir. Ev kiralamak isteyen vatandaşlarımız talep edilen kiralar karşısında çaresiz kalmaktadır. Yeni konut üretimi talebi karşılamadığı için ciddi bir konut problemi yaşanmakta ve barınma ihtiyacı sorunu her ne kadar konut seferberliği başlatılmasına karşılık yakın bir dönemde çözümü hemen ve kolay olmayacaktır. Dar ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için rahat ödeme yöntemleri ile konut sahibi yapmak öncelikli politika olmalıdır.

Beslenme birincil ihtiyaçtır. Karşılanması da mutlaktır. Gıda fiyatları kontrolden çıkmıştır. Marketler ve pazar ortamlarında gıda ve sebze meyve fiyatları aynı ürünlerde farklı fiyatlardan satılmaktadır. Kilogram olarak alınan sebze ve meyveler tane ile satın alınır hale gelmiştir. Et ve süt fiyatları sabit ve düşük gelir sahibi vatandaş açısından lüks ürün olmuştur. Artan fiyatlar sebebiyle öğrencilerin okul kantinlerinden alışveriş yapamadığına dair bilgiler paylaşılmaktadır. Aileler okula giden çocukları için okul harçlığı verememekten ızdırap duymaktadır. Yardımcı ders kitap fiyatları, okul servis ücretleri de ailelerin üzerine karşılanması zor yükler getirmektedir.

Araç sigorta ve muayene ücretlerindeki artışlar vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Sigorta ödemeleri ve muayene ücretleri hasbelkader araç sahibi orta ve alt gelir sahibi vatandaşlarımızın ödeme sınırlarını zorlamakta, bu kadar yüksek artışlara karşı vatandaşlarımız tepki vererek ses yükseltmektedir. Sığınmacılara harcanan milyarlarca dolarlar, yap işlet modeli ile inşaatlara verilen döviz karşılığı teminatlar başta emekli ve çalışanlardan esirgenmektedir. Çalışanlar ve emekliler %30 oranındaki maaş artışlarına mecbur bırakılmıştır. Yapılan maaş artışları bu kesimleri memnun etmemiştir. Çarşı ve pazarlardaki maliyet enflasyonuna uygun maaş artışları mutlaka yapılmalı, özellikle emeklilerin bayram ikramiyeleri güncel şartlara uyumlu hale getirilmeli, düşük emekli maaşı alan emeklilerin satın alma gücü rahat yaşam sürdürecekleri hale yükseltilmelidir.

2005 yılında liradan atılan sıfırlardan bir tanesi son dönemdeki yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle geri gelmiş ve ekonomik verilerde bozulmalar olmuştur. Ekonomideki gidişat yakın bir tarihte ikinci sıfırında ayak seslerini şimdiden duyurmaktadır. Sıfırların geri gelmesi fakirlik getirir. Fakirlik bireyler açısından zor bir durum olmakla beraber ülkelerin çözmesi gereken en önemli sorunların başında gelmektedir. Fakirliğin önlenmesi için sosyal devletin rol ve politikalarının güçlendirici olması mecburidir. Her ne kadar 2023 yılında enflasyonun düşeceğine dair mesajlar verilse de, piyasalarda başta konut fiyatları, kiralar, ev eşyası, otomobil fiyatları vatandaşın erişebileceği satın alma fiyatlarının çok üzerine çıkmıştır. Bu sebeplerle öncelikle tüm vatandaşlarımızın başta temel ihtiyaçlar olmak üzere tüm ihtiyaçlarını satın alacak bir gelire kavuşturulması toplumsal yaşam için bir gerekliliktir.”