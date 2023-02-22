‘Enflasyonun artmasına rağmen servis ücretlerine zam yapmadık’

FATİH AKBAŞ

Gazetemizde geçtiğimiz Salı günü yayınlanan ‘Okulun ilk günü velilere servis ücreti şoku’ haberimizin ardından Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli açıklama yaptı.

Oda Başkanı Mehmet Gayretli, açıklamasında habere konu olan servis ücreti konusuna açıklık getirdi.

Servisçi esnafının, öğrencilere verdikleri servis hizmetinde, öğrencileri kendi yavrusu gibi görerek işini benimsediklerini belirterek açıklamasına başlayan Mehmet Gayretli, “Hiçbir zaman sektörümüz velilerimizin zararına değil her zaman onların menfaatine olan kararlar almış ve onları düşünmüştür. Düşünmeye de devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde yaşadığımız pandemi döneminde bitme noktasına gelmiş olan ve sonrasında akaryakıt zamları ile mücadele etmiştir, ancak hizmetinde bir eksilme olmamıştır. Mesleğini kutsal bir meslek olarak kabul etmiş ve devam etmektedir. Esnafımızın ayakta kalması ve sizlere hizmet vermeye devam edebilmesi için bizlerde üyelerimizin haklarını korumak zorundayız, aksi halde ilerleyen yıllarda ilimizde servisçi esnafı kalmayacak ve hizmet verecek birileri olmayacaktır” dedi.

‘SERVİS ÜCRETİNİ PEŞİN DEĞİL KOLAYLIK OLSUN DİYE ÜÇ TAKSİTTE ALIYORUZ’

Servis fiyat tarifesine göre velilerin özel okullarda olduğu gibi sezon başında yıllığını peşin değil, velilere kolaylık olsun diye Ekim, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere 3 taksitte bir yıllık servis ücretinin tamamının ödenmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Gayretli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Böylece gelen zamlardan velilerimiz etkilensin istemedik, ancak servis ücretlerini üyelerimiz aylık olarak almakta ve velilerimizden 3 taksitte servis ücreti ödenmedi diye hizmetini durdurmuş değildir.

Yine Ocak ayında enflasyon artışı diye adlandırdığımız ÜFE ve TÜFE ortalaması oranında hesaplama yapılarak zam yapılması gerekmekte olup, yıllık ortalama (ÜFE+TÜFE/2) artış oranı %81 olup, tarifemiz zam uygulanması gerektirdiği halde esnafımız velilerimizin durumunu bildiği ve şu dönemde ülkemizde yaşanan acı olay karşısında velilerimizi birde zam yaparak üzmeyelim düşüncesi ile esnafımız zamlı fiyat uygulaması yapmamıştır.

Gerek asgari ücret fiyat farkı, gerek enflasyon artışı, gerek sigorta ve devletimizin artış oranı olan %122 resmi artışlar, gerek ücretin peşin ödenmesi gibi hususları düşündüğümüzde önümüzde bulunan 4,5 aylık ücret tahsilinde örnek verecek olur isek; 500 TL olan bir ücretin %60’ı yakıt hariç diğer kısımlar olduğunda 500 TL’nin 300 TL’lik kısmına %81 zam uygulandığında 243 TL’ye tekabül etmektedir. Yani velilerimiz aylık olarak servis ücretlerini 243 TL fazla ödeyecek iken esnafımızın gönlü buna da razı gelmedi. Bu durumda 243 x 4,5 ay toplamda mevcut servis ücreti haricinde 1.093,00 TL velilerimiz fazladan ödeme yapacak idi. Odamız ve tüm üyelerimiz bunu da uygulamadı.

Ayrıca sömestr tatili ücreti alınmamaktadır. Bu ücret 12 Mayıs’ta 1 aylık ücret alınarak yarım aylık hizmet bedeli o tarihte düşülmektedir. Bir sezonda Eylül’den Haziran’a olan süreçte 9,5 aylık servis hizmet süresi olup, 9 ay ücret alınmaktadır. Esnafımızın bu ilave ek tatilden tek avantajı akaryakıt gideri olmuştur. Bunda hem fikiriz, oysaki personel gideri, sigorta gideri, MTV gideri gibi akaryakıt hariç tüm giderleri aynı şekilde düşmeden eksilmeden devam etmektedir. Tüm çevre illerde de aynı uygulama yapılmıştır. Bu durumda esnafımız zam uygulayarak velilerimizin üzülmemesi, yorulmaması ve ceplerinden zamlı haliyle fazla ücret çıkmaması için, öğrencilerimizi seviyoruz, velilerimize her zaman minnettarız, onları düşünerek, onların tarafında olarak, zam yapmak yerine sadece bu ek tatil bedelini alarak bununla yetinmiştir.

‘VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ’

Zam yapmaktan vazgeçmiştir. Matematik çok açıktır alınan kararda vatandaşımızın yanında olduğumuzun bilincinde ve ülkemizin içinde bulunduğu acı ve zorlu süreçte hem devletimizin, hem milletimizin, hem de velilerimizin yanında olduğumuz kanaatindeyiz. Yanıltıcı ve yanlış bilgiler doğrultusunda kimsenin üzülmesini, sektörümüz üyelerimizin de onure edilmesi yerine kötü tabirlerle anılmasını istemeyiz, bizler sizlerle varız ve bir aileyiz, bu hususlarda bilgilenmek isteyen velilerimiz odamıza müracaat edebilirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 18:08