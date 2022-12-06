Esnaf zincir markete değil, mantar gibi çoğalmalarına karşı

EROL TAŞKAN

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

Şanal, esnafın toplumun temel taşı olduğunu ifade ettiği ziyarette, “Biz zincir marketlere değil, her cadde ve sokakta mantar gibi çoğalmalarına karşıyız. Esnaf, orantısız bir güçle karşı karşıya. Bu mesele sadece esnafın hayatta kalma mücadelesi değil, toplumsal dayanışmamızın da olmazsa olmazıdır.” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Şahin Aşçı, Orhan Bolat, Mustafa Başıbüyük ve Tuncay İbiş’in de yer aldığı ziyarette, BİM yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya tepki gösteren Şanal, esnafın hadsiz ve densizlikle suçlandığını belirterek, açıklamayı kınadığını ve aynen iade ettiklerini belirtti.

PERAKENDE YASASINI BEKLİYORUZ

Zincir marketlerin fiyat politikalarının ve ürün çeşidinde sınır taşımayışlarının çok daha olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyen Şanal, perakende yasasının ivedilikle çıkarılmasını beklediklerini ifade etti.

TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ ESNAFIN RAFLARINDA YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Bakkal Koop Projesi’nin 2023’ün ilk çeyreğinde hayata geçirileceğini açıklayan Özkan Şanal, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin raflarında yer alan 183 kalem ürünün aynı fiyattan bakkallarda da yer alacağını müjdeledi.

Küçük esnafın gönlüne nakşettiği ahilik kültürünün, hiçbir zincir markette bulunamayacağının da altını çizen Şanal, veresiye kültürünün halen küçük esnafın büyük bir bölümü tarafından yaşatıldığını ve en azının yıllık 10 bin TL üzeri alacağından vazgeçerek, geçim sıkıntısı yaşayan kesimin hayatına katkı sağladığını anlattı. “Hangi zincir marketin böyle bir kültürü vara ya da topluma katkısı var. Sadece kazanmak üzerine kurulu bulunan düzenleri, ellerine fırsat geçtiğinde acımasız bir fiyat politikasıyla vatandaşı mahvetmekten asla çekinmiyorlar.” dedi.

Küçük esnafın, yerel işletmelerin orantısız bir haksız rekabet karşısında varlık mücadelesi vermeye ve hayatta kalmaya çalıştığına vurgu yapan Şanal, Çorum halkına alışverişlerde küçük esnafın tercih edilmesi çağrısında bulundu.