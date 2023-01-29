Esnafın ezan talebi

FATİH AKBAŞ

Ulu Cami çevresinde faaliyet gösteren esnaflar, restorasyon çalışmaları nedeniyle ezan okunmaması nedeniyle diğer camilerde okunan ezanları duyamadıklarını belirttiler.

Ulu Cami çevresinde bulunan esnaflar gazetemize ulaşarak, ezan ile ilgili taleplerini dile getirdiler.

Ulu Cami’nin restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu için ezanda okunmadığını belirten esnaflar, “Namaz vakitlerinde çevredeki diğer camilerden okunan ezanları takip ediyoruz. Ancak hoparlör sesleri kısık olduğu için ezanları duyamadığımız zamanlar oluyor. Bölgedeki diğer camilerin hoparlörlerinin sesinin biraz daha açılmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.