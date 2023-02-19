Eti öğrencileri 15 gün Ziya Gökalp'te eğitim görecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ara verilen eğitim-öğretim yarın yeniden başlıyor.

Eti Anadolu Lisesi'nin öğrencileri iki hafta boyunca Ziya Gökalp İlkokulu'nda eğitim görecek.

Edindiğimiz bilgiye göre, deprem felaketi nedeniyle öğrenci ve velilerin tedirginlik yaşamaması için yeni binaya taşınıncaya kadar Eti Anadolu Lisesi ve Ziya Gökalp İlkokulu'nun Ziya Gökalp İlkokulu'nda ikili olarak eğitim öğretime devam etmesi kararlaştırıldığı öğrenildi.

Eti Anadolu Lisesi sabahçı, Ziya Gökalp İlkokulu ise öğleci olarak eğitim öğretime devam edeceği ifade edildi.