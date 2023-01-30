Evi yanan aile destek bekliyor

Çorum’da eviyle birlikte tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelen Yılmaz ailesi, kurum ve kuruluşların, hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor.

Bahçelievler Mahallesi Nadık semtinde ikamet eden Dursun Yılmaz ve eşine ait ev, büyük bir yangın sonucu kül oldu. Yangın sırasında evde bulunan tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

KIŞ ORTASINDA ZOR DURUMDA KALDILAR

Kış ortasında evleri yanan Yılmaz ailesi, mağduriyetlerinin giderilmesi, yanan evin yeniden onarılarak yaşanabilir hale getirilmesi noktasında destek bekliyor.

Yangınla ilgili bilgi almak veya yardımcı olmak isteyenler; 0555 191 94 06 nolu telefondan bilgi alabilecek.