EYT’lileri ikramlarla karşıladılar

EROL TAŞKAN

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Cumartesi günü de mesai yapacak.

EYT açıklamasının ardından artan yoğunluğa cevap vermek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Çorum SGK, genel müdürlükten gelen talimatla cumartesi günü de hizmet vermeye devam edecek.

İşlem yaptırmak için gelen yeni emeklileri kolonya ve şeker ikramı ile karşılayan SGK çalışanları, mutluluklarına ortak oldukları EYT’lilere bayram havası yaşattı.

Yaklaşık bir ay önce başlayan yoğunluğa karşı her türlü tedbirin alındığı Çorum SGK’da işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar, şeker ve kolonya ikramı ile karşılanmanın memnuniyetini yaşadı.

İlk adımdan itibaren, yoğunluğa rağmen tüm çalışanların kendileri ile canla başla ilgileneceğine emin olarak sıra bekleyen yeni emekli adayları, kendi sevinçlerini ikramlarla paylaşan kurum yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve tüm başvuruların sonuçlandırılması için hafta içi de mesai mefhumu gözetmeyen SGK çalışanları, gelen talimatla birlikte cumartesi günü de hizmetlerine devam edecek.