'Farabi Caddesi'nden taşınmak istemiyoruz'

FATİH BATTAR

Çorum’da 20 yıldır seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Ramazan Pütün, yıllardır Farabi Caddesi’nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, belediyenin caddede seyyar satıcılık yapılmasını yasaklanmasına tepki gösterdi.

Gazetemizi ziyaret ederek şikayetini aktaran Ramazan Pütün; “Çorum’da 20 yıldır seyyar satıcılık yapıyorum. Son 5 yıldır ise Farabi Caddesi’nde itmeli el arabamla çorap, çamaşır satıyorum. Belediye yeni binasına taşınınca zabıtalar burada seyyar satıcılık yapmamızı istememeye başladı. 5-6 kişi burada seyyar satıcılık yaparak ev geçindiriyoruz. Başka yere gitmek istemiyoruz. Çünkü bizim müşterilerimiz hep bu bölgede. Köyden gelen ve köye giden vatandaşlarımız buradan geçerken hep bizden alışveriş yapıyor. Veresiye bile yazıyoruz. Biz burada kışın zaten öğlen açıyoruz tezgahımızı 5 gibi kapatıyoruz. Kimseye zararımız yok. Zabıta ekipleri bize sürekli ihtar gönderiyor. Başka yerde satış yapın diye. Biz buradan gidersek satış falan yapamayız. Seyyar satıcılık yaparak ev geçindiren insanlarız. Çocuklarımız var. Belediye yetkililerinden bizi buradan taşımamalarını istiyoruz.” dedi