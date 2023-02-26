Garaj Otomotiv yeni yerinde

FATİH AKBAŞ

Kadir Ceylan’ın sahibi olduğu Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi, yeni yerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi’nin, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 1. Cadde No:16’da yeni yerinde faaliyete başlaması nedeniyle kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Programa Çorum Vali Vekili Tamer Orhan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve işletme sahibi Kadir Ceylan’ın ağabeyi Ali Ceyhun Ceylan, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Ömer Sobacı, SGK İl Müdürü Ömer Tök, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cemil Erdemli ve Mete Bayrak, Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksel Poyraz ile çok sayıda davetli katıldı. Kurban kesilmesi ve yemek ikramının ardından günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.

OTO KUAFÖR HİZMETİ VERMEYE BAŞLADILAR

Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi sahibi Kadir Ceylan, müşterilerine daha rahat ve ferah ortamda kaliteli hizmet vermek için kapalı ve açık olmak üzere toplam 2500 metrekare alana sahip yeni yerlerinde 18 personelle hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, “Deneyimli ustalarımız ve kaliteli ürünlerimiz ile yıllardır Çorum halkına en iyi hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kaliteli işçiliğimiz sayesinde tamir, bakım ve onarım tercihinde ilk sırada yer aldık. Bundan onur ve gurur duyuyoruz. Biz de her yıl kendimizi geliştirerek, müşterilerimizin karşısına yeni hizmetlerle çıkıyoruz. Daha önce Çorum’da bir ilke imza atarak ‘Turbo Revizyon Merkezi’ni faaliyete açmış ve çevre illerden de çok yoğun talep görmüştük. Şimdi ise yeni yerimizde Meguiars &City Car Markasıyla oto kuaför hizmeti vermeye başladık. Bu kapsamda; Oto yıkıma, boya koruma ve seramik kaplama gibi işlemleri müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

‘İLK SEFERDE DOĞRU TAMİR İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ’

Firma olarak temel hedeflerinin müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek olduğunu ifade eden Ceylan, “İlk seferde doğru tamir ilkesiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.