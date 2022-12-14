Geçen yıla göre ihracatta geriledik

FATİH BATTAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2022 yılın ilk 10 ayında ihracatını en çok artıran iller Yozgat ve Muş oldu.

Çorum’da ise geçtiğimiz yıla oranla ihracat rakamlarındaki düşüş göze çarptı.

Geçtiğimiz yıl ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kıran ve 2 milyar 630 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, bu sene 10 ayda 1 milyar 585 milyon dolar ihracatta kaldı.

Türkiye’de 2022 yılında ihracatını en çok artıran il yüzde 253,9 ile Yozgat olurken, Yozgat’ı yüzde 125,1 ile Muş izledi.

Çorum, 2022 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile yine Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 20 ili arasında yer almayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 18:13