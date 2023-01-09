Gelecek Partisi’nden Halk Ekmek eleştirisi

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, fırıncı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Ziyaret ettiği hemen hemen tüm esnafın aynı sorunları dile getirdiğini ifade eden Muhammed Taha Derin, Çorum Belediyesi yetkililerinden bu konuya acil bir çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.

Fırıncı esnafının artan girdi maliyetlerinden dolayı ayakta kalacak dermanının olmadığını esnafa bir de Halk Ekmeğin darbe vurduğunu kaydeden Derin, “Fırıncı esnafının gelirleri aynı ama giderlerine ise yetişilmiyor” dedi.

Çorum Belediyesi’nin 40’a yakın büfe işlettiğini ifade eden Derin, büfelerin fırınlara yakın büfe işletmemesi gerektiğini ayrıca bu işi ticarete dökmemesi gerektiğini belirtti.

Fırıncı esnafının Halk Ekmek ile rekabet etmesinin imkansız olduğunu kaydeden Derin, “Belediyenin esnaf ölsün benim umurumda değil deme lüksü yok. Belediye ticarethane değil hizmet yeridir. Belediye, toplumun her kesimine hizmet verdiği gibi esnafları da koruyup kollamalıdır. Haksız rekabet yaparak halkımızın menfaatine iş yapıyormuş gibi görünüp yüzlerce kişiden olan fırıncı esnafını da mağdur etmemelidir. Belediye yetkililerinin halkı düşündüğü gibi fırıncı esnafını da düşünmesi gerekir. Bir fırında 5-10 kişi istihdam edilmekte olup, bu sektörden ekmek yiyenler de unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca devletin fırınlara verdiği un desteğinin daha da artması gerektiğinin altını çizen Muhammed Taha Derin, böylece fiyatların artmayacağını bu işten hem fırıncı esnafının hem de vatandaşın karlı çıkacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)