Genç öğretmen yakalandığı hastalığa yenik düştü

FATİH BATTAR
Ankara'da görev yapan Çorumlu genç öğretmen yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Ankara Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zeynep Topal, bugün Pursaklar Şehitlik Camii'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı, eski Uğurludağ Belediye Başkanı Ali Osman Bici'nin kızı Zeynep öğretmene Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileriz.