‘Gençler sorunlarını da çözüm yollarını da kendileri söylüyor’

MURAT ÇETİN

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Sözcüsü Necat Yazıcı ve İDP yöneticileri gazetemizi ziyaret etti.

Yazıcı, çok sayıda atölye çalışmasıyla gençlerin sorunlarını gençlerden dinleyip, onların kendi sorunlarının çözümü için ortaya koydukları çözüm yollarını raporlaştırdıklarını açıkladı.

Yazıcı, 17 Aralık’ta düzenlenecek Gençlik Çalıştayı ile birlikte hazırlanacak raporların, ilgili kurum ve kuruluşlmarla paylaşılacağını dile getirdi.

14 Kasım-18 Aralık tarihlerini kapsayan geniş bir çalışmayla çok sayıda gencin programa dahil olduğunu aktaran Yazıcı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve İDP tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, STK temsilcilerinin moderatörlüğünde çalışma atölyeleri oluşturulduğunu, bu atölyelere katılan tüm gençlerin kendilerini özgürce ifade ederek kendi sorunlarına çözümlerini de kendilerinin sunduğunu açıkladı.

Çorum İDP Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, yapılan çalışmalar ve 17 aralık’ta düzenlenecek panelle ilgili şunları söyledi, “İnsani Değerler Platformu ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 14 Kasım 2022-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Gençlik Çalıştayı programı planlandı.

Bu kapsamda öncelikle Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve Platform üyesi dernek başkanlarının moderasyonunda “Liseli, Üniversiteli ve Çalışan Gençlik” kategorilerinde, gençlerimizin içinde bulundukları ortamlarda karşılaştıkları sorunları ve varsa çözüm önerilerini özgürce ifade etmeleri için atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kadeş Meydanı Hasan Paşa Kütüphanesi toplantı salonunda ve okuma salonlarında gerçekleşen atölye çalışmalarına gençlerin yoğun bir ilgisi var.

Hayatın içinde inisiyatif almak isteyen, görüş ve önerileri ile geleceğinde söz sahibi olmak isteyen gençlerimiz “Söyleyecek Sözümüz Var” mottosu ile hayatı kendilerince analiz ediyorlar, yanlışları eleştiriyorlar ve nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini açık yüreklilikle ortaya koyuyorlar.

Atölye çalışmalarında dile getirilen hususlar, eğitim sistemi, üniversiteler ve iş yaşamı başlıklarında raporlaştırılacak, ilgili ve yetkililere sunularak sonuçları platform tarafından takip edilecek.

Bu atölye çalışmalarının ardından 17 Aralık 2022’de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Toplantı Salonu’nda saat:10.00’da başlayacak ve Türkiye genelinde gençlik çalışması yapan STK’ların temsilcilerinin katılacağı iki oturumlu panel toplantıları düzenlenecek.

Atölye çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların da paylaşılacağı panel programında “Eğitim Sistemi ve Aidiyetlerimiz” ile “Dijitalleşen Dünyada Gelecek Perspektifi ve Aidiyetlerimiz” başlıklı iki oturumda gençlerimizin karşı karşıya oldukları sorunlar bir kez daha masaya yatırılıp tartışılacak ve çözüm önerileri sunulacak.

İnsani Değerler Platformu bu çalıştayın ardından eğitim ve spor çalıştayı yapılması için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 18:42