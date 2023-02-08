GİAD hergün 1 tır yardım gönderiyor

HURŞİT BOZKURT

Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) tarafından deprem bölgesine günlük 1 tır yardım malzemesi gönderiliyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki Benka Arıcılıkta toplanan yardımlar, tırlarla deprem bölgelerine uğurlanıyor.

Çorum'daki genç işadamlarının oluşturduğu dernek, deprem anından itibaren yardım konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor.

Bölgede ihtiyaç duyulan battaniye, elektrikli ısıtıcı, mont, eldiven, bere ve gıda maddelerini tedarik eden GİAD, hergün 1 tır dolusu malzemeyi deprem bölgelerine ulaştırıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 18:56