Göçük altında kalan Çorumlu asker şehit oldu

MURAT ÇETİN

Göçük altında kalan Çorumlu asker Piyade Er Mert Can Sümbül, şehit oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkım ve can kaybına sebep olan depremle ilgili acı haberler peş peşe geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit askerlerin arasında Hatay Antakya Serinyol 8. Komando Tugay Komutanlığı personeli, Osmancık nüfusuna kayıtlı Piyade Er Mert Can Sümbül de yer aldı.

Vali Mustafa Çiftçi de şehit askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.