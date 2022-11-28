‘Gönül bahçemiz, dost hanemiz’

MURAT ÇETİN

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal gazetemizi ziyaret etti.

Başkan Yardımcıları Mehmet Toprak ve Uğur Arıcı’nın da katıldığı ziyarette Hakimiyet Gazetesi’nin kendileri için bir gazeteden öte değerler içerdiğini dile getiren Şanal, “Hakimiyet Gazetesi, kurulduğu günden bu yana bizim için bir gazete olmaktan öte gönül bahçemiz, dost hanemizdir.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Şanal, sendikal çalışmalar ve Çorum gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Hakimiyet’in toplumsal meselelerin dillendirilmesi ve toplum vicdanının sesi olması noktasında takdir edilesi bir duruşa sahip olduğuna vurgu yapan İsmail Şanal, Hakimiyet’in Çorum’un sorunlarının çözümüne sunduğu katkının yanı sıra toplumsal barışın ve sağduyunun sesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da, “Bizler de Sayın Başkan’ın şahsında Diyanet Sen camiasının topluma kattığı değerler ve hassasiyetlerini takdir ve beğeniyle takip ediyoruz. Hakimiyet’e verdikleri değer ve onur verici ifadeleri için gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.