Hakimiyet 33 yaşında

MUSTAFA BURAK YALÇIN

1 Şubat 1991 yılında yayın hayatına başlayan Hakimiyet Gazetesi bugün 33 yaşında. Kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşın sesi olma hedefinden şaşmayan Hakimiyet, geçen yıllar boyunca toplumsal konularda kamuoyu oluşturma bilinci ve sorumluluğuyla yayın yaptı.

Gazete olmak ve gazete okutmak için ‘zengin ve dolu dolu bir içerik’ hep ön planda oldu. Ama tabiki ‘iyi bir gazete’ için sadece bunlar yeterli değil. Ekonomik gerçekleri de hesaba katarak gazetenin mutfağını geliştirmek ve yeniliklere adapte etmek için geçmişte çok gayret gösterildi, emek verildi, alın teri döküldü. Çalışanı ve okurlarıyla gazete bugünlere geldi.

Dünya değişti, değişiyor. Gazetecilik sektörü de dünyayla birlikte yeniliklerle icra ettiği kamu görevini sürdürmeye çalışıyor. Her şeyin dijitalleştiği günümüzde okurlarımıza internet ortamından da ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da mali dezavantajlarına rağmen, ete kemiğe bürünen yapısıyla dağıtıcılarımız her sabah okurlarımızın kapısına Hakimiyet bırakmaya devam ediyor. Bu da ayrı bir gurur kaynağı bizim için.

Değişimden bahsettik, ancak dünyada değişmeyen, değişmemesi gereken değerler de var: Doğruluk, ilkeli olmak, ahlâklı olmak, haklıdan yana olmak, güçsüzden yana tavır almak, sesini çıkaramayan yığınlara ses olmak gibi. 33. yaşında Hakimiyet gücü nispetinde bu değerleri korumaya ve her daim bu değerler ışığında haberler sunmaya devam edecek. Hep birlikte nice yıllara.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023, 19:21