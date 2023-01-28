Hakimiyet’ten Vali Çiftçi’ye ziyaret

MURAT ÇETİN

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Yazı İşleri Müdürümüz Fatih Akbaş, muhabir arkadaşlarımız Enise Ağbal Üşümüş ve Yüksel Basar Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Vali Mustafa Çiftçi’ye yerel basına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bundan sonra da yerel basına desteğinin devam edeceğini ifade eden Vali Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi)





Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023, 18:54