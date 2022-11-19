Halı Sarayı’ndan 3.kat açılışına özel fiyatlar

FATİH BATTAR

Osmancık Caddesi’nde faaliyet gösteren Halı Sarayı 3.katının açılışına özel etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Şirinler grubu çocuklara özel gösteri sunarken, mağazada ise vatandaşlar 3.kat açılışına özel indirimli kampanyadan yararlanmak için acele etti.

Çorum’un Halı Sarayı’ndan baş döndüren muhteşem fiyatların Çorum halkını beklediğini belirten Halı Sarayı yöneticisi Barış Öklü; “Halı Sarayı’nda yeni evlenecek olanlara ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Özel ölçü ve tasarımlarla; renk renk, desen desen bir birinden güzel modeller uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Muhteşem kampanyadan yararlanmaya tüm Çorum halkını Halı Sarayı’na davet ediyoruz.” dedi

‘Halı Sarayı farkıyla etkisinden çıkamayacağınız koleksiyonlarımızla, yeniliğin ritmini evinizde hissedeceksiniz.’ diyen Öklü; “Yaşam alanlarınızı şık ve modern halılarla güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize, evini yenileyecek olan müşterilerimize çok güzel kampanyalar hazırladık. Misafirimiz olun, bir kahvemizi için mağazamıza gelmeden halı almaya karar vermeyin. Çorum’da en uygun fiyatlarla kaliteli halılara mağazamızdan ulaşabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı



