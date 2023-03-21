Halk Ekmek'te 7.5 lira yaptı

Çorum'da, Fırıncılar ve Simitçiler Odası geçtiğimiz günlerde 200 gram Ramazan pidesinin fiyatını 7.5 lira olarak açıklamıştı. Belediye'de de bugün Halk Ekmek'te 300 gram pidenin fiyatının 7.5 liradan satışa çıkacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ramazan pidesi üretimine başladı. Halk Ekmek’te 250 gramlık yumurtalı-susamlı pide fiyatı 7.50 TL olarak belirlendi.

Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayı boyunca ekmek çeşitlerinin yanı sıra Ramazan pidesi üretimi de yapacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu kararıyla Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak belirlenmişti. Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası da 200 gramlık yumurtalı-susamlı pidenin 7,50 TL’den satılacağı duyurmuştu. Vatandaşların bütçelerine uygun şekilde fiyat ayarlaması yapan Çorum Belediyesi Halk Ekmek ise yumurtalı-susamlı pideyi odanın belirlediği fiyattan 250 g olarak satışa sunacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Bu mübarek ayda Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan pidesi üretimi yapılacak. Bugünden itibaren ekmek çeşitlerinin yanı sıra Ramazan pidesini de halkımıza ulaştırmış olacağız. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.” dedi.