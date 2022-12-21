Haydi Bismillah Üçüne de Maşallah

EROL TAŞKAN

Çorum Müftülüğü tarafından 24 Aralık’ta düzenlenecek hafızlık merasimi, Lalezar Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışı ve Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun temel atma törenleri birbiri ardına düzenlenecek.

“Haydi Bismillah” diyerek gerçekleştirilecek olan üç program da Maşallah demeyi hakediyor.

Çorum’un güçlü maneviyatının tezahür eden ve geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yetişeceği ilim ve irfan ocaklarının açılış ve temel atma törenleri, 260 hafızımızın icazet töreni ile taçlanacak.

24 Aralık Saat 10,00’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek icazet töreninde 260 hafızımız belgelerini alacak.

Ardından aynı gün saat 12,30’da mimari yapısıyla göz kamaştıran Lalezar Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılış töreni yapılacak. Güne değer katan programların sonuncusu ise yıllardır modern bir yapıya kavuşmanın hasretini çeken Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Çorumlular’ın gönlünde müstesna bir değere sahip olan bu üç programa da ilginin yüksek olacağı iade edilirken, hem tarihi hem de manevi değeri paha biçilemez üç programa da tüm Çorumlular davet edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 17:49