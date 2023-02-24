Hayır Çarşısı’na destek çağrısı

Vali Vekili Tamer Orhan, beraberinde Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası’nda oluşturulan hayır çarşını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Çorum Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, STK’lar ve hayırsever vatandaşlar tarafından tedarik edilen yardımların, Çorum’da misafir olan depremzedeler için TSO’daki hayır çarşısında ulaştırıldığını belirten Vali V. Tamer Orhan, hayırseverlere yardımlara devam edilmesi çağrısında bulundu.

Kentte misafir edilen depremzede aileler ile yakından ilgilenerek bir mağaza gibi hizmet veren hayır çarşısında, kıyafetten gıdaya kadar ihtiyaç duyulan birçok ürünün yer aldığını belirten Orhan, “Kadirşinas milletimiz, depremden etkilenen illerimizin yanında oldu. Herkes katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla kurulan hayır çarşısı için yapılan yardımlardan dolayı tüm Çorumlular’a teşekkür ediyorum." dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 19:05