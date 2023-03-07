Hayriye Malatyalı vefat etti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve TSE eski Başkanı, sanayici, iş insanı Kenan Malatyalı’nın annesi Hayriye Malatyalı (92), bu sabah saat 06.15’de evinde, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.