Hayriye Malatyalı vefat etti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve TSE eski Başkanı, sanayici, iş insanı Kenan Malatyalı’nın annesi Hayriye Malatyalı (92), bu sabah saat 06.15’de evinde, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.
Merhum Celal Malatyalı’nın eşi, Kemal, Kenan ve merhume Meral Malatyalı’nın anneleri olan Hayriye Malatyalı’nın cenazesi, bugün saat 12.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Akşemsettin Camii’ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.