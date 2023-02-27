Hemşehrimiz başhekim oldu

FATİH AKBAŞ

Hemşehrimiz Doç. Dr. Ali Yılmaz, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni Başhekimi aynı zamanda hastanede görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı hemşehrimiz Doç. Dr. Ali Yılmaz oldu.

Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmakta iken Başhekim görevini de yürüteceğini belirten Doç. Dr. Ali Yılmaz, "Hayırlısı ile insanlara hizmet edip, faydalı işler yapmaya çalışacağım" dedi.

ALİ YILMAZ KİMDİR?

2002 yılı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Ali Yılmaz, 2011 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığını aldı. Y

ılmaz, meslek hayatının 21. yılında da Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim olarak hizmet vermeye devam edecek.

