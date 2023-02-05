Hemşehrimiz MKE Genel Müdürü oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne hemşehrimiz İlhami Keleş atandı. Keleş, uzun süredir Saha İstanbul Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Mart 2015’de kurulan SAHA İstanbul Savunma Havacılığı ve Uzay Kümelenme Derneği’nin ilk Genel Kurulu’nda Kurucu Genel Sekreterliği görevini üstlenen ve halen bu görevi yürüten Keleş, savunma sanayii sektöründe ciddi tecrübeye sahip.

İLHAMİ KELEŞ KİMDİR?

1962 yılında Çorum/Alaca’da doğdu. 1978 yılında Işıklar Askeri Lisesi’nden, 1982 yılında Kara Harp Okulu’ndan 1983 yılında Topçu ve Füze Okulu’ndan Topçu Teğmen olarak mezun oldu. Çeşitli birliklerde komutanlık yaptıktan sonra Hava Savunma Sınıfına geçip, 1997 yılında Hava Savunma Okulu’nun kurucuları arasında yer aldı.