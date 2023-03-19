‘Her adayın Çorum için temel konularda politikalar üretmesi lazım’

MURAT ÇETİN

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Necat Yazıcı gazetemizi ziyaret etti.

Yazıcı, her milletvekili aday adayının eğitim, imar, çevre, kültür, turizm gibi temel konularda politikalar üretmesi gerektiğini savundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Necat Yazıcı bazı açıklamalarda bulundu.

Her adayın Çorum için eğitim, imar, çevre, kültür, turizm gibi temel konularda politikalar üretebilmesi gerektiğini savunan Yazıcı, “Bu politikaların hayata geçirilebilmesi için bir ortak aklın, yahut kurmay aklın inşası için toplumun farklı kesimlerinden nitelikli insanları şehir için harekete geçirmek gerekir” dedi.

‘KAYNAKLARIN DOĞRU YERLERDE KULLANILMAMASI SORUNUMUZ VAR’

Kamu kaynağı sorununun olmadığını ifade eden Yazıcı, “Kamu kaynaklarının doğru yerlerde kullanılmaması sorunumuz var. Şehir için yapılacak kapsamlı bir mastır plan, kaynaklarımızın doğru kullanılmasını ve şehrimizin hak etmiş olduğu yeri almasını sağlayacaktır” diye konuştu.