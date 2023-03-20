Hırsızlık şüphelisi çaldığı eşyalarla yakalandı

Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.A., annesine ait Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan evin kapı kilidinin kırık olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede evde bulunan televizyon, elektrikli soba ile bir miktar ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A'nın evine yapılan operasyonda, çalıntı malzemeler bulundu. E.A. gözaltına alındı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023, 16:09