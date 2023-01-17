Hitit Esnaf Kefalet’te genel kurul heyecanı

FATİH BATTAR

Hitit Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Hitit Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, dün gazetemizi ziyaret etti.

Bugün saat 11.00’de Afra Düğün Salonu’nda yapılacak olan genel kurula tüm ortakları davet eden Erdoğan Çerikci, kurulda 3 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunun seçileceğini söyledi.

Cerikci, ayrıca Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a da hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Ekrem Toydemir, Elvan Şen ve basın müşaviri Mustafa Külcü de hazır bulundu.