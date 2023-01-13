Hutbe’de velilere seçmeli ders uyarısı

FATİH AKBAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dün Cuma namazında okutulan hutbede Allah’ın isimleri anlatıldı.

Ayrıca hutbenin sonunda ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda seçmeli olarak okutulacak olan “Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” ders seçimlerinin başladığı belirtilerek, velilerden bu konuda hassas olmaları istendi.

Allah’ın isimlerinin insan hayatındaki yeri ve öneminden bahsedilen hutbe şöyle:

“Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O’na aittir. Yaratan O’dur, yaşatan O’dur, yöneten O’dur. Allah, Kadîm’dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, Bâkî’dir, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, Semî’dir, Basîr’dir; her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.

Allah Gafûr’dur; mağfireti boldur. Vedûd’dur; sevgisi çoktur. Rezzâk’tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz’dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb’dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv’dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir.

Allah, Kâdir’dir; sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît’tir; şu kısacık imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecektir.

Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. O’nun eşsiz eserlerinden ibret alır, Rabbimizi tesbih ederiz. O’nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamdederiz. O’nun yücelik ve azametini ikrar ederiz.

“Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.” cümlesiyle acziyetimizi dile getiririz. “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.” sözüyle her hal ve şartta O’na tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin, “Siz beni anın ki ben de sizi anayım.” ayeti gereğince her işimize Allah’ın adıyla başlarız. Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde “İnşallah!” der, Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi “Mâşallah! Bârekallah!” diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle “Allah’a ısmarladık” diyerek vedalaşırız.

Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi tanıyalım. Son nefesimize kadar O’na verdiğimiz söze sadık kalalım. Allah’a teslimiyetimizin göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını kazanmak olsun.

VELİLERE SEÇMELİ DERS UYARISI

“Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” dersleri okullarımızda seçmeli olarak okutulmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarımızdaki ders seçimleri başlamıştır. Yavrularımızın bu dersleri seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Ciğerparelerimizin, Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı, hâsılı yüce dinimiz İslam’ı öğrenmelerinin en kıymetli sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım.”

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 20:00