‘İbikçam Göleti kaderine terk edildi'

M.BURAK YALÇIN

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık Boğazkale’ye yapılan İbikçam Göleti Japon Bahçesi Mesire Alanının kaderine terk edildiğini söyledi.

İl Genel Meclisi dördüncü oturumunu gerçekleştirdi.

Oturumda söz alan MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, 500 kişinin rahatça piknik yapabileceği, İbikçam Göletine karşı bakan, orman içinde, etrafı yeşilliklerle dolu bir yer olan Japon Bahçesi’nin kaderine terk edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

OKA’nın desteğiyle yapılan mesire alanının bakımsız olduğunu ifade eden Sadık Aşık, “Turizme kazandırıldı fakat son zamanlarda Belediye, Orman İşletme, Özel İdare kimse sahip çıkmadı. Kaderine terk edildi” dedi.