İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere giriş sınavı (sözlü) ile personel alınacak.

Başvurular 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Giriş sınavı 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 18:57