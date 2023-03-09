İlhan Yaşar, Eğitim İş MYK’sında görev aldı

Eğitim İş Sendikası Çorum Şube eski Başkanı İlhan Yaşar, Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Örgütlenme Sekreterliği görevine başladı.

29 Ağustos Ankara’da gerçekleştirilen ve 2 gün süren Eğitim-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Merkez Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilen Eğitim İş Çorum Şube eski Başkanı İlhan Yaşar, bir üyeliğin boşalması üzerine MYK Örgütlenme Sekreterliği görevine getirildi.

Eğitim İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu’nda Örgütlenme Sekreterliği görevine getirilen İlhan Yaşar, 6 Mart 2023 tarihi itibariyle Ankara’daki görevine başladı. (Haber Merkezi)