İMO cevaplıyor, ‘Evim Güvende mi?’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Çorum Temsilciliği, vatandaşların 'Evim Güvende mi?' sorusuna cevap veriyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan depremin ardından vatandaşlar yaşam alanları olan binalarını sorgulamaya başladı.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorum Temsilcisi Özgür Kılıç, son günlerde sık karşılaştığı soruların cevapları için İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı broşürle Çorumlular’ın ‘Evim Güvende mi?’ sorusu için yapmaları gerekenleri açıklayarak bilgilendirdiklerini söyledi.
Kılıç açıklamasında “İlimizdeki SİM/İTB sahibi inşaat mühendislerine https://www.imo.org.tr/TR,77048/tescilli-isyerleri.html adresinden veya 0-364 2254493 numaralı temsilciliğimizin telefonundan ulaşılabiliyor.” dedi. (Haber Merkezi)