‘İnandığım davanın üyesi olmanın gururunu yaşıyorum’

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek, parti müracaat formunu imzaladı.

Taşkan, “Gönül verip inandığım bir davanın üyesi olmanın gururunu yaşıyorum.” dedi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Keskinel’in de katıldığı ziyarette, üyelik formunu imzalayan Erol Taşkan’ı ilk tebrik eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Mücahit Keskinel oldu.

Kendisi için bu müracaatın tarifsiz bir değer ve anlam taşıdığını kaydeden Erol Taşkan, duyduğu gururu ifade ettiği paylaşımında şunları dile getirdi, “AK Partililiğimizi de tescilledik çok şükür. Bu vakte kadar görevimiz nedeniyle üyesi olamadığımız AK Parti’nin üyelik müracaatını değerli Başkanım Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek üyelik formumuzu gururla imzalayıp Sayın İl Başkanımız’a arz ettik. Mesleki etik açısından resmi üyesi olamadığımız AK Parti’nin bugünden itibaren resmi üyesi sıfatı kazanmakla birlikte, gönül verip inandığım bir davanın da resmen üyesi olmanın gururunu yaşıyorum. Nezaketle bizi karşılayıp makamında ağırlayan ve tebriklerini bizimle paylaşan değerli Başkanım Yusuf Ahlatcı’ya ve benim açımdan kıymetini ifade edemeyeceğim kadar büyük ve anlamlı olan bu müracaat için bana refakat eden değerli kardeşim Mücahit Keskinel’e gönülden teşekkür ediyorum.”