İnegölspor:0-Çorum FK:3⚽

Çorum FK, ligin 13.haftasında deplasmanda İnegölspor'a konuk oluyor.
Geçtiğimiz hafta evinde Bayburtspor'u 3-0 yenerek moral bulan Çorum FK, İnegölspor'u da yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Çorum FK'da bu maçta cezalı Murat Yıldırım ve sakat Mehmet Taşcı dışında eksik bulunmuyor.
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MAÇTAN DAKİKALAR
⚽ DAKİKA 9: Çorum FK, Atakan Akkaynak'ın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.
⚽ DAKİKA 71: Kaleci Bayram'ın pasında kaleci ile baş başa kalan Enes Nalbantoğlu, kalecinin üstünden aşırarak topu ağlara gönderdi. 0-2
⚽ DAKİKA 90+3: Çorum FK, Burak Çalık'ın golüyle farkı 3'e çıkardı.
MAÇ SONA ERDİ.
Çorum FK, İnegölspor'u Atakan, Enes ve Burak'ın golleriyle 3-0 yendi. Geçtiğimiz haftada Bayburtspor'u 3-0'la geçen Çorum FK, zirveye iyice yaklaştı. Çorum FK, bu sonuçla puanını 23'e çıkarırken, 4.sırada yer aldı. Çorum FK, haftaya evinde Erzincanspor'u ağırlayacak.Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022, 16:51