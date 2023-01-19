İskilip-Tosya yoluna Kastamonu Valisi el attı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Tosya Merkez İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci ile yılan hikayesine dönen Tosya-İskilip yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Çakır, Çorum'u İskilip üzerinden İstanbul güzergahına bağlayacak olan Tosya-İskilip yolu hakkında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Temeli 1999 yılında atılan, 23 yıl geçmesine rağmen 62 kilometrelik yolun sadece 10 kilometresi yapılabildi. “Bitmeyen Yol” olarak Türkiye literatürüne girmeye aday olan yol da Kastamonu Valisi Avni Çakır ile AK Parti Tosya Merkez İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci incelemelerde bulundu.

VALİ SÖZ VERDİ

İncelemeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Tosya Merkez İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, Vali Çakır’ın yolla ilgili çalışma başlatacağına dair söz verdiğini açıkladı.

Dikişci, “Valimiz ve heyetle beraber İskilip yolunda kısa ve uzun vadede yapılabilecekler konuşuldu. Tosya Kastamonu yolu ne kadar önemli ise, Tosya İskilip yolu da bizim için önemli.” dedi.

GEREKİRSE YENİ GÜZERGÂH ÇALIŞMASI YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik ekibinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda gerekirse yeni güzergâh çalışmasının yapılacağı öğrenildi.