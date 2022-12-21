‘İslâmi hareketlere uzlaşma kültürünü Milli Görüş öğretti’

M.BURAK YALÇIN

Saadet Partisi(SP) Çorum Teşkilatı tarafından “Milli Görüş ve Koalisyon Kültürü” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkanı ve SP YİK Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım, İslâmi hareketlere uzlaşma kültürünü Milli Görüş hareketinin öğrettini söyledi.

Önceki akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran ve partililer katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran salonu dolduran partililere teşekkür etti.

SP İl Başkanı Faruk Cıdık ise konuşmasında partilerinin kriterlerini açıkladı.

Cıdık, partilerinin kriterlerini şu şekilde sıraladı: “Bizim siyasi üslubumuz var. Üslubumuz bize kucaklaşmayı emrediyor. Bizim yönetim anlayışımız; işi ehline vermektir. Bizim bir Türkiye vizyonumuz var. Hem içerisinde yaşayan insanlar ‘ne kadar güzel bir memleketim var’ desin, dışarıdan bakanlar da Türkiye’ye imrensin. Adalette 70’inci 80’inci sırada olmak istemiyoruz. Yolsuzlukta zirve yapan ülkelerin arasında sayılmak istemiyoruz. Biz ekonomik olarak dışarıya, bağımlı, muhtaç borca mahkûm bir ülke olmak istemiyoruz. Kendi sanayisini kurmuş, ihtiyacı olan her şeyi kendisi üretmiş, kendi kendine yeterli zirve yapan bir ülke olmak istiyoruz. Bizim vizyonumuz farklı. En büyük kalemin faiz olduğu bir bütçe istemiyoruz, denk bütçe istiyoruz. Asgari ücretin açlık sınırında kalmasına rıza gösteren bir ülke olmak istemiyoruz. Yarısı boşalmış, toprakların çoğu ekilmeyen, çiftçileri mağdur, geçim sıkıntısı çeken bir ülke olmak istemiyoruz. Biz Avrupa’nın, Amerika’nın etine, sütüne, mercimeğine, samanına, buğdayına muhtaç bir ülke olmak istemiyoruz. Bizim vizyonumuza onların hayalleri bile erişemez.”

Konferansa konuşmacı olarak katılan Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkanı ve SP YİK Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım, milli görüşün hak ile batıl mücadelesinde hakkın temsilcisi olarak ortaya çıkmış bir hareket olduğunu ifade etti.

Koalisyonun farklı fikirlerin uzlaşması ve ittifakı anlamına geldiğini belirten Muhittin Hamdi Yıldırım, “Şahısların kazanması için değil, prensiplerin kazanması için. O ülkenin temel kazanımları için. Değişirse insan değişir, ilkeler değişmez. Milli görüş hareketi hem bulunduğu ülke de Türkiye’de hem de İslam alemindeki İslâmi hareketlere çatışma kültürünü değil, uzlaşma kültürünü öğretmiştir. Haktan taviz vermeden öğretmiştir. Bu da bir hizmettir. Erbakan hoca başkaydı herkesle görüşebiliyordu diyorlar, şuan genel başkamızda öyle yapıyor. Kutuplaştırıcı bir dil kullanmıyor, şahısları itham edici bir dil kullanmıyor” dedi.