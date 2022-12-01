İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO öğretim görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO 16 tane öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, üniversitenin farklı birimlerine 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacağı ifade edildi.

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Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 14:39