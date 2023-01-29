İşte kulislerde konuşulan isimler…

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayriresmi de olsa seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Çorum’da da AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’de bazı isimler aday adaylığı için nabız yoklamaya başladı.

Partiler seçim çalışmalarına hız verirken, aday adaylığı düşüncesi olanlarda kulislerde konuşulmaya başlandı.

AK PARTİ’DE 3 İSİM ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

AK Parti’de aday adaylığını ilk açıklayan isim eski Genel Yayın Yönetmenimiz, meslektaşımız Erol Taşkan oldu. Taşkan’ın ardından AK Parti Belediye Meclis Üyesi Raşit Keleş ile işadamı Orhan Bozkurt’ta aday adaylığını duyurdu.

KULİSLERDE İSMİ GEÇENLER

Kulislerde ise aday adayları arasında ise önceki dönem Çorum Belediye Başkanlarından Zeki Gül, DSİ eski Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Zekeriya Işık, Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden, eski milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir yer alıyor.

MEVCUT VEKİLLER DOĞAL ADAY AMA…

Mevcut vekiller doğal aday olurken, AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde mevcut milletvekillerinin yüzde 50’sine listelerde yer vermeyeceği söyleniyor.

AK PARTİ’NİN 1. SIRA ADAYI MUHSİN DERE Mİ?

Yine vatandaşlar arasında son zamanlarda ismi sık sık gündeme gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin AK Parti’nin 1. sıra adayı olacağı konuşuluyor. Yapılan anketlerde sürpriz bir şekilde ismi ön plana çıkan Muhsin Dere, Sungurlu’ya kazandırdığı savunma sanayi yatırımları ile Çorum’u Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline getirdi.

CHP’DE ADAY YOĞUNLUĞU YAŞANACAĞI BELİRTİLİYOR

Ana muhalefet partisi CHP’de ise şuana kadar eski İl Başkanı Mehmet Tahtasız, meslektaşımız Mehmet Yolyapar, Talip Eken ve sigortacı Ahmet Yüksel Bellek adaylığını duyurdu.

CHP kulislerinde, Beyin Cerrahı Prof. Dr. İlker Solmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Levent Çöphüseyinoğlu, Yıldız Bek ve Atila Ilıman’ın aday adayı olacağı konuşulurken ilerleyen günlerde CHP’de aday adayı yoğunluğu yaşanacağı belirtiliyor.

MHP’DE SON DURUM

MHP’de ise ilk aday adaylığını açıklayan eski milletvekillerinden Vahit Kayrıcı ile İsmail Gezer oldu. MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Kürşat Azkur, Av. Derya Öztekin ve Alper Büker’in de adaylar arasında ismi geçiyor.

AHLATCI VE KARAPIÇAK HABER BEKLİYOR

Adaylık düşüncesi olan ve yine anketlerde ismi ilk üçe giren AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise genel merkezlerinden gelecek habere göre hareket edeceği iddia ediliyor.

CHP VE İYİ PARTİ ORTAK LİSTE İLE GİRERSE ŞAHİNER ADAY OLABİLİR

Bir diğer kulis ise CHP’nin Çorum’un da aralarında yer aldığı 40 ilde ortak listeyle seçime girebileceği. Ortak liste olması halinde Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in adaylık için zorlayacağı gelen bilgiler arasında. Şahiner’in aday olacağı taktirde belediyenin Cumhur İttifakı’na geçeceği için Şahiner’le ilgili son kararı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in vereceği ifade ediliyor.

İYİ PARTİ’DE KONUŞULAN İSİMLER

Diğer yandan İYİ Parti’de, eski İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Yeniçağ Gazetesi Çankaya Temsilcisi Abdullah Mutlu Tokgöz ve Ankara’da yaşayan Çorumlu işadamı Uğur Türkmen adaylığını açıklarken, 2018’de İYİ Parti 1. sıra Milletvekili Adayı olan Av. Mehmet Fatih Arslan ile aynı seçimde 4. sıra Milletvekili Adayı olan Sinem Sarı’nın yeniden aday olacağı gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023, 20:45