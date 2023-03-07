İstifa ediyor

FATİH AKBAŞ

AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağını duyuran AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, resmi süreç başladıktan sonra meclis üyeliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında söz alan Reşit Keleş, 2019 yılından itibaren meclis üyesi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Ak Partimizden Çorum Milletvekili Aday Adayı olarak, müracatımı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, inşallah 10 Mart Cuma günü, seçim kararını aldığı günün ertesi günü Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla, birlikte istifa edeceğimi belirtmek istiyorum. Şehre hizmet için gerçekleştirdiği çalışmalarda katkıda bulunan başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve bütün siyasi partilerimizi temsil eden, Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini gördüğümüz milletvekillerimize, teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimize, bu görevleri yapmamızı sağlayan Çorum halkına teşekkür ederim. Belediye meclisimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

MÜCAHİT KESKİNEL MECLİS ÜYESİ OLACAK

Meclis Keleş’in istifasını işleme koyarak, istifanın kabulü veya reddini oylayacak.

Keleş’in istifası onaylanırsa AK Parti'nin 17. Yedek Belediye Meclisi Üyesi Necatibey Gömlek sahibi Mücahit Keskinel Belediye Meclis Üyesi olacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, 16:51