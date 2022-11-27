İYİ Parti Merkez İlçe’de Orhan Odabaş dönemi

FATİH AKBAŞ

İYİ Parti Merkez İlçe Kongresi dün yapıldı. Devlet Tiyatro Salonu’nda tek liste olarak yapılan kongrede İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı’na Av. Orhan Odabaş seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın başkanlığı divan heyeti oluşturuldu.

Mali raporlar, faaliyet raporları ile tahmini bütçenin okunup ibra edilmesinin ardından İYİ Parti’ye katılanlara rozetleri takıldı.

İYİ Parti’ye emek verenlere teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, konuşmasında merkez ilçeye bağlı köyler ile mahallelerde sorunların büyük olduğunu söyledi.

4 yıldır merkez ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getiren ve bu süreçte partililerinin kendisini biran olsun yalnız bırakmadıklarını kaydeden Erkan Yıldız, “Merkez İlçe Başkanlığı görevimi Av. Orhan Odabaş’a bırakarak çekiliyorum. İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise konuşmasında yürüyerek çıktıkları bu yolda artık koşmaya başladıklarını ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Özsaçmacı, “2023 yılında yapılacak olan seçimlerde iktidar olmaktan başka çaremiz yok. Seçimler için kenetlenerek çalışacağız” şeklinde kaydetti.

Konuşmaların sonunda oy kullanma işlemine geçildi.

Av. Orhan Odabaş’ın tek aday olduğu kongrede İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilatı yönetiminde şu isimler yer aldı:

“Gülşen Delice, Ebru Üstün, Aslı Canday, Nurten Büker, Neşide Nergiz Çetin, Refiye Mert, Şule Kamışlı, Meral Kassar, Semiha Varlı, Perihan Kirci, Yeşim Demir, Ahmet Tursun, Mustafa Atılgan, Hüseyin Doğrusöz, Murat Darbaş, Muhammet Enes Şener, Şenal Uğural, Mustafa Yazık, Nihat Öymen, Haydar Yağmur, Ali Tekin, Emre Erdoğan, Ali Balakcı, Davut Subaşı, İsmail Akbal, Ferhat Tök, Bekir Yalkan, İsmail Yazar, Mehmet Mert, Mehmet Aktürk, Mehmet Kayalı, Yılmaz Dolgun.