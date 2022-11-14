İyilik Kapısı’nın 27’nci şubesi Çorum’da açıldı

M.BURAK YALÇIN

Hayrat Yardım Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir yanında açılmaya başlanan İyilik Kapısı’nın 27’ncisi Çorum’da hizmete açıldı.

Üçtutlar Mahallesi Numara 59 adresinde hizmete açılan İyilik Kapısı’nın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İyilik Kapısı Çorum Temsilcisi Raif Korkmaz, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan İyilik Kapısı Çorum Temsilcisi Raif Korkmaz, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açmak için burayı açtıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Vali Mustafa Çiftçi de Hayrat Yardım Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, güzel çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından İyilik Kapısı hizmete açıldı.