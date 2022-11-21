Kadın muhasebeciler buluştu

Kadın muhasebeciler geleneksel hale getirdikleri toplantılara devam ediyor.

Kadın muhasebeciler 11.toplantılarını Taçmak Makina sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdi.

47 firmadan 64 muhasebe yöneticisinin katıldığı toplantı Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda muhasebe müdürü Belma Doğanay, Taçmak Makina’nın kuruluşundan başlayarak tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Özellikle balık unu ve yağı imal eden makinaların üretimini yaptıklarını ve 15 ülkenin üzerinde fabrikanın teslim ihracatlarının devam ettiğini dile getiren Doğanay, yurtdışında başka ülkelerde de yeni yatırımlarının olacağı bilgisini verdi.

Toplantıda imalat ve ticaret işletmelerinde ürünlerin sipariş aşamasından satış aşamasına kadar olan süreçte gerçekleşen bütün işlemler hakkında bilgi verildi.

Muhasebe esaslarına dayanarak, kayıt süreçlerinin en doğru şekilde yapılması , belge ve bilgilerin toplanması, yevmiye defterine kayıt aşamaları ve gelir tablosu kalemleri ayrıntılı olarak dile getirildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 17:53