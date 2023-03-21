Kadın SMMM’ler komisyon kurdu

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMM) kadın üyeleri Oda bünyesinde Kadın Meslek Mensupları Komisyonu kurdu.

KOMİSYON 81 MESLEK MENSUBU ÜYELERDEN OLUŞUYOR

Önceki gün odanın konferans salonunda gerçekleşen toplantıda 81 meslek mensubu kadın üyelerden oluşan Kadın Meslek Mensupları Komisyonu’nun başkanlığına SMMM Canan Bıyık, Başkan Yardımcılığına SMMM Berna Aşkın, Sekreterliğe ise SMMM Fatma Kübra Günsel seçildi.

BARAN, TEBRİK ETTİ

Toplantıya katılan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, Canan Bıyık, Berna Aşkın ve Fatma Kübra Günsel’i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Baran’dan sonra söz alan Kadın Meslek Mensupları Komisyonu Başkanı SMMM Canan Bıyık da komisyonun amaçları hakkında bilgi verdi.

‘STRESLİ ÇALIŞMA HAYATI MOTİVASYON EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR’

Kadın meslektaşlarının, mesleğin stresli çalışma hayatı ile birlikte, toplumsal aile hayatındaki yük ve sorumlulukların, motivasyon eksikliğine neden olduğunu belirten Canan Bıyık, aynı nedenlerle meslek hayatlarında birtakım etkinliklerden de geri kaldıklarını söyledi.

‘İŞ HAYATIMIZIN GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAYACAK POLİTİKALAR OLUŞTURULMALI VE UYGULANMALI’

Türkiye’de kadının iş hayatının her alanında kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak, bilim ve teknoloji ışığında mesleki eğitim politikalarının oluşturulup, uygulanması gerektiğinin altını çizen Canan Bıyık, “Aksi takdir de geleceğimiz olan kadınların sorunları sürekli bir şekilde artacak ve toplumsal, ekonomik yapımız sekteye uğrayacaktır” dedi.

KOMİSYONUN AMAÇLARINI TEK TEK SIRALADI

Bıyık, komisyonun amaçlarını ise şu şekilde sıraladı: “Odamız üyesi olan kadın meslek mensupları arasında iletişimin ve birlikteliğin artırılması, kadın meslek mensuplarının oda faaliyetlerine katılımının sağlanması ve desteklenmesi, kadın üyelerimizin karşılaştığı zorluklar karsısında çözūm üretebilmesi ve istişare sağlanması, sektördeki sıkıntıların mümkün olduğunca giderilmesi ve sorunların takip edilmesi, kadın üyelerimizin pozitif ayrımcılıklardan faydalanmasının sağlanması, mesleğe yeni başlayan kadın üyelerimize ofis programları ve yazışmalar konusunda yol gösterilmesi, meslek içi öğrenmenin, sürekli eğitimin ve gelişmenin desteklenmesi, kadın üyelerimizin birlikteliklerinin devamlılığı açısından belirli aralıklarla düzenli olarak toplanmalarının sağlanması, motivasyon ve kişisel gelişim programlarının düzenlenmesi, kadınlara ilişkin hususlar başta olmak üzere, konferans, açık oturum, seminer gibi toplantılar düzenlemesi, kadın üyelerin mesleki oturumlarla yakından ilgilenmelerinin sağlanması, kadın üyelerimizin meslek camiamızda rol ve söz sahibi olmasına gayret edilmesi ve ödev almalarının sağlanması, kadın SMMM komisyonu ile diğer STK'lardaki kadın kolları arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğinin tesis edilmesi, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek amacıyla programlar düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 12:55