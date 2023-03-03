Kampanya destek bekliyor

Vali Vekili Tamer Orhan başkanlığında ‘Evim Yuvan Olsun’ projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve ilimizde misafir edilen afetzedelerin barınma, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlarının tespiti ve önlemlerin alınması konuları değerlendirildi.

Konuşmasına depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Vali V. Tamer Orhan, 11 ili etkileyen depremler sonrasında ülke genelinde büyük bir yardım seferberliğinin başladığını ve devam ettiğini ayrıca yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyalarına destek vermeye devam etmelerini beklediklerini söyledi.

Bugün itibariyle Çorum il genelinde misafir edilen 7 bin 996 depremzede için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyleyen Vali Vekili Orhan, evini kaybeden vatandaşlara kendi evlerine kavuşana kadar sıcak yuvalar kurmak amacıyla AFAD tarafından başlatılan ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyasının başlatıldığını, kampanya kapsamında kullanmadığı evi olan vatandaşların isterlerse bedelsiz tahsis ederek, isterlerse indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabilmelerini beklediklerini ifade etti.

İl genelinde depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba harcandığını kaydeden Orhan, barınma, eğitim, sağlık ve sosyal yardımların yanı sıra ailelerimize ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, deprem bölgesine kentten yapılan yardımlar ve çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Depremzede olarak gönüllü konut konaklama başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ile kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, www.evimyuvanolsun.org internet sitesi üzerinden veya 112 Acil Çağrı merkezlerini arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler. (Haber Merkezi)