Kamu konutları satışa sunuldu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Kastamonu'da 10 adet kamu konutu satışa sunuldu.

Kamu konutlarının satış ihaleleri, Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde,15 Mart 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmazların satış ihalelerine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023, 16:58