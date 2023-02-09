Kan bağışlarına Pazartesi günü yeniden başlanıyor

Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, kan bağışının 13 Şubat Pazartesi gününe kadar durdurulduğunu, pazartesi gününden itibaren kan bağışının tekrardan alınmaya başlayacağını duyurdu.

Kan stoklarının an itibariyle yeterli miktarda olduğunu, ilerleyen günlerde kana daha fazla ihtiyaç duyacaklarını ve kan bağışının sürekli olarak ihtiyaç duyulacak miktarda tutulması gerektiğini belirten İl Müdürü Yıldırım, “Kan bağışına destek veren Çorum halkına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Saat Kulesi karşısında kurulan Kızılay çadırına ekmek, su, kıyafet, gıda ve temizlik malzemeleri bırakılabileceğinin altını çizen Yıldırım, acil olarak ayni malzemelere ihtiyaç olduğunu, nakdi ve ayni bağışları hızlı bir şekilde derem bölgelerine gönderdiklerini belirtti.

Yıldırım, bu zamana kadar Kızılay Çorum Şubesi olarak 10’dan fazla kamyon ve tırı deprem bölgelerine gönderdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)