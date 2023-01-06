Kar yağışı Samsun-Çorum yolunu olumsuz etkiledi

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölümlerde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Samsun-Ankara kara yolunun Sıklık Boğazı mevkisinde kar yağışı başladı. Kar nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler yavaş seyrediyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.
Öte yandan kar yağışı, Çorum kent merkezinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 0 derecede seyrettiği kentte kar yağışı nedeniyle yaya ve araç trafiğinde aksama yaşandı.(AA)