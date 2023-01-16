‘Kazanan Çorum esnafı olacak’

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Erdoğan Yılmaz, 21 Ocak’ta yapılacak genel kurul öncesi şahsına ve ekibine verilen yoğun destek için teşekkür etti.

Yılmaz, şölen havasında geçmesi beklenen genel kurulda kazananın Çorum esnafı olacağını vurguladı.

ESNAF DEĞİŞİM İSTİYOR

Seçim çalışmaları kapsamında kooperatif üyesi esnaf ve sanatkârları işyerlerinde ziyaret ederek sorunları ve problemleri dinlediklerini ifade eden Erdoğan Yılmaz, esnafın büyük bir bölümünün artık değişimden yana olduğunu belirtti. Yılmaz, genç ve dinamik bir ekiple göreve talip olduklarını belirterek, esnaf ve sanatkârların beklentilerine en güzel projelerle yanıt vereceklerini kaydetti.

ESNAFIN SANDIK TALEBİ

Ziyaretler sırasında çok sayıda esnafın kendilerine genel kuruldaki seçim sistemiyle ilgili eleştirileri dile getirdiğini anlatan Erdoğan Yılmaz, el kaldırarak açıktan oy kullanma yerine beklentinin sandıkta daha demokratik bir usulle yapılması olduğunu kaydetti.

OYLAMAYA SUNULACAK

Bu konuda esnafın haklı taleplerini genel kurulda oylamaya sunarak seçimin sandıkta yapılmasını isteyeceklerini dile getiren Erdoğan Yılmaz, üyelerin bu oylamaya katılarak seçimin sandıkta yapılmasına karar verebileceğine dikkat çekti. Yılmaz, “Mücadelemiz günümüz zorlu piyasa koşullarında esnafımızın ve sanatkârlarımızın yanında olmaktır. Bizim amacımız, esnaf ve sanatkârımızın rekabet gücünü yükseltip, finansal olarak ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olmaktır. Bu bilinç ve düşünceyle esnaf ve sanatkârların yoğun destek ve talebi doğrultusunda ekip arkadaşlarımla birlikte bu göreve talip olduk. Allah çıktığımız bu yolda hayırlar eylesin, esnaflarımızdan yapılacak olan seçimlerde desteklerini bekliyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)