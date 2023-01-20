Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

MUSTAFA BURAK YALÇIN
Kıbrıs gazisi Ahmet Yağlı(69), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Yağlı, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Yağlı'nın cenazesi, 21 Ocak Cumartesi günü Akşemseddin Cami'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 20:03